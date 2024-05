Lavori in corso tra spiaggia, strada e stazione

Work in progress tra spiagge, strade e stazione ferroviaria. Il sindaco Tartabini ha fatto sapere che sul lungomare di Porto Potenza è "iniziata la pulizia della nostra spiaggia, a cura della ditta incaricata dal Comune". Inoltre l’ente comunale ha dato aggiornamenti riguardo ad altri cantieri ormai prossimi alla partenza. "Riprenderanno i lavori di ripristino degli asfalti. In particolare, martedì ripartirà il primo step dell’intervento in via dei Cappuccini, nel tratto che va dal cimitero fino al campo sportivo di Potenza Picena – fa sapere il Comune –. Dopodiché, ci sarà il secondo step che vedrà il completamento di tutta la via in questione". Inoltre "a seguito del coinvolgimento di Rfi, partiranno entro maggio i lavori per il ripristino del sottopasso della stazione di Porto Potenza".