"Le famiglie stanno finendo i risparmi"

"I dati relativi a inflazione e carovita, che nel mese di settembre vedono la nostra provincia con un indice superiore alla media nazionale, riflettono esattamente la situazione di disagio che quotidianamente molte famiglie maceratesi segnalano ai nostri sportelli", afferma Alessandra Fioravanti (foto), responsabile Adiconsum Marche, sede di Macerata. "Sono in continuo aumento - prosegue - le richieste di cittadini che si trovano in difficoltà nel pagamento delle bollette o delle rate del mutuo. Ci chiedono assistenza per accedere ai bonus, per rateizzare le fatture o per cercare tariffe migliori. L’aumento generalizzato dei prezzi si fa sentire soprattutto su prodotti alimentari, carburanti e sui costi dell’energia e, quindi, per molte famiglie la priorità è diventata mangiare e pagare le bollette, tagliando inevitabilmente altre tipologie di consumo". Insomma, se continua questo trend non sarà un autunno facile, e chi ha già problemi per fronteggiare le spese attuali rischia di non poter sostenere gli ulteriori rincari che si preannunciano, specie nel settore dell’energia a causa del preoccupante contesto internazionale. "Ovviamente l’inflazione erode il potere di acquisto dei consumatori che di riflesso tendono ad alleggerire il carrello della spesa. Si cerca di acquistare di meno e di comprare prodotti in promozione, di evitare le scorte e gli sprechi". Ma c’è un altro aspetto davvero preoccupante. "In questi ultimi anni, per fronteggiare l’aumento dei prezzi, molte famiglie hanno attinto ai risparmi che si sono via via ridotti e, in alcuni casi, azzerati. La situazione, infine, è aggravata dal rialzo dei tassi di interesse da parte della Bce che colpisce in particolare le famiglie con mutui aperti a tasso variabile. Sono assolutamente necessarie misure per calmierare prezzi e tariffe ed arginare le speculazioni".

f. v.