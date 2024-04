Led Zeppelin e Doors, che musica

Domani e dopodomani a Sambucheto si terrà, al Barlume, un tributo ai Led Zeppelin da parte dei The Rockbirds e uno ai Doors con gli Strange days. Due imperdibili eventi che faranno vibrare le anime degli amanti della musica rock. Con un apericena alle 19 e concerti dal vivo che inizieranno alle 22, l’atmosfera si preannuncia carica di emozioni e adrenalina. I The Rockbirds sono guidati dalla chitarra di Riccardo Scarponi, la voce di Peppe Tombesi, il basso di Francesco Caporaletti e la batteria di Leonardo Sabbatini. La band ci regalerà una serata di puro hard rock, blues e magia celtica. Gli Strange days, con Andrea Guercio, Michele Guardabassi, Mirko Sgalla, Paolo Martellini e Stefano Casoni, porteranno in vita l’atmosfera unica e misteriosa dei The Doors.