Lesioni e violenza privata, processo a Troiani

Accusato di lesioni e di violenza privata, ieri mattina in tribunale a Macerata si è svolta la prima udienza del processo che vede imputato il presidente del consiglio comunale civitanovese Fausto Troiani, dopo la denuncia presentata da una donna con cui avrebbe avuto una relazione.

Le imputazioni riguardano episodi che sarebbero avvenuti l’8 luglio del 2022. Secondo l’accusa la donna, all’epoca dei fatti una 36enne con la quale Troiani avrebbe avuto una relazione, avrebbe protestato con lui per motivi di gelosia. La 36enne, infatti, lo avrebbe accusato di avere una relazione con un’altra donna ancora. Secondo l’ipotesi della procura, di fronte a queste rimostranze da parte di lei Troiani avrebbe reagito dandole uno schiaffo, colpendola all’orecchio sinistro e provocandole la perforazione del timpano, con conseguente difficoltà nell’udito (ipoacusia), con postumi eventuali e ulteriori ancora da valutare, come certificato dal pronto soccorso a cui lei si era rivolta. Per questo l’esponente di Vince Civitanova è accusato di lesioni, con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di una donna con la quale era legato da una relazione sentimentale. Inoltre, sempre secondo l’ipotesi dell’accusa, per evitare che lei uscisse per chiedere aiuto Troiani la avrebbe costretta con violenza a non lasciare l’abitazione, chiudendola in casa per impedire che lei chiamasse i soccorsi: per questo gli viene contestato anche il reato di violenza privata. La donna, però, avevav denunciato l’episodio, depositando anche una documentazione medica e altri elementi a sostegno della sua versione dei fatti. In seguito alle indagini, nel dicembre 2022 era stato inviato a Troiani l’avviso di conclusione delle indagini.

Ieri in tribunale a Macerata si è svolta la prima udienza del processo davanti al giudice Barbara Angelini e al pubblico ministero Luisella Tassi. Nella prossima udienza, fissata per il 13 gennaio, quando sarà sentita in aula la donna, che è costituita parte civile con l’avvocato Paolo Carnevali. Il presidente del consiglio comunale Troiani, che nega tutte le accuse mosse nei suoi confronti, è difeso dagli avvocati Tiziano Luzi e Gian Luigi Boschi. Anche lui ha denunciato la donna, che è stata rinviata a giudizio per stalking nei confonti di Troiani.

Chiara Marinelli