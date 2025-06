L’ex degli Who. Steve Bolton domani alla Rotonda

Domani Steve Bolton, chitarrista britannico noto come ex membro degli Who, fa tappa a Macerata, alla Rotonda Lounge Bar – Open Air ai giardini Diaz, dalle 20.30. La serata sarà aperta dai Black Banjo con Alessandro Alessandrini (voce e chitarra), Francesco Caporaletti (basso), Alessio Palizzi (batteria) e Fabio Verdini (tastiere). Poi, spazio al maestro Bolton (foto Roberto Postacchini), "l’uomo che ha calcato i palchi con The Who, David Bowie, Atomic Rooster, Paul Young, Belinda Carlisle, Richard Wright dei Pink Floyd", ricordano gli organizzatori. "Una carriera da antologia, eppure ancora capace di sorprendere, emozionare, urlare alla luna con sei corde in mano e un’anima intera da raccontare. In scaletta: classici che hanno fatto tremare le arene, cover scelte col cuore, ballate con quel tocco british che diventa poesia elettrica", concludono.