L’importanza delle regole

Le regole sono molto importanti in qualunque aspetto nella vita, perché senza ognuno potrebbe fare come vuole: si vivrebbe in confusione e i pericoli sarebbero tanti. La regola più importante, secondo noi, è il “rispetto“, che vale sempre e dovunque: quando si fa sport è necessario avere un comportamento corretto verso gli allenatori, i compagni, gli avversari e seguire tutte le altre regole del gioco. A scuola è fondamentale mostrare rispetto agli insegnanti, ai compagni e alle cose. In questo modo si apprende meglio e la scuola può diventare più piacevole. Lo stesso vale in famiglia, con gli amici. Non sempre è facile rispettare le regole, alcune possono sembrarci troppo rigorose e limitanti, per esempio quella di andare a letto ad un certo orario deciso dai genitori, ma ci rendiamo conto che è importante essere ben riposati, specialmente quando il giorno dopo c’è scuola.

Enrico Cacciolari e Mattia Crocenzi, 1ª C