L’iniziativa "Avvento di Carità"

"Avvento di carità" è l’iniziativa della Caritas Corridonia, portata avanti con la parrocchia dei santi Pietro, Paolo e Donato che ha invitato la cittadinanza a "metterci il cuore" per queste festività natalizie, attraverso una raccolta alimentare destinata a chi ne ha più bisogno. "Il sostegno – spiegano gli organizzatori – ci consentirà di offrire un aiuto concreto alle famiglie in situazioni di particolari difficoltà della nostra città". Saranno infatti raccolti dei beni di prima necessità: latte, biscotti, tonno, carne in scatola, olio, zucchero, salsa di pomodoro, legumi in scatola, farina, prodotti per igiene intima e pannolini. Per chi vorrà sarà già possibile consegnare i prodotti, i quali saranno raccolti presso la sede della Caritas corridoniana, che sarà aperta tutti i giorni dalle 15 alle 18.30, anche il sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno.