Lions: giornata dell’amicizia. Il centro colorato di giallo. Controlli di vista e diabete

La giornata dell’amicizia dei Lions club, celebrata in tutto il mondo da un milione e 400mila associati, ieri ha colorato di giallo anche le vie del centro di Macerata, dove era possibile il controllo gratuito di vista e diabete. "Giornate come queste vengono organizzate per far conoscere i nostri principi fondamentali - ha detto il presidente del Lions club Macerata host, Massimo Serra -, il nostro valore di base è l’amicizia che ci lega alle comunità alle quali apparteniamo". Tra le iniziative che il Lions club ha portato avanti sul territorio, ci sono gli interventi nelle emergenze per le calamità naturali: dopo il terremoto del 1997 ha fatto costruire un piccolo villaggio a Corgneto, nel comune di Serravalle, perché ospitasse gli sfollati; "un altro è stato recentemente consegnato ad Arquata del Tronto e a dicembre una struttura verrà destinata all’università di Camerino - racconta Serra -, abbiamo poi diverse attività nel mondo dell’ambiente. Quest’anno ci dedichiamo alle api. Il nostro club ha comprato poco tempo fa, donandole al territorio, trenta api regina, che dovrebbero ricreare gli alveari distrutti della scorsa alluvione marchigiana". Altre attività centrali del Lions club, di cui ieri si è radunato nel centro storico maceratese il distretto che comprende Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise per un totale di 84 club, sono quelle che riguardano il cancro infantile, la tutela della biodiversità e la lotta alla fame, temi su cui il Lions si prodiga per fare del bene senza scopo di lucro. "Oggi (ieri, ndr) abbiamo service sul diabete e la vista - spiega il presidente -, in cui dei nostri medici prestano, come soci, il loro servizio in maniera completamente gratuita. Ci sono poi ’Viva Sofia’, dedicato all’apprendimento di manovre salvavita in situazioni emergenziali e tutti i progetti che riguardano la salute delle giovani donne". Il Lions club, a Macerata, ha diverse volte rinnovato i cancelli della città: le ultime sono state nel 1988 e nel 2012. Il club è infatti storicamente al fianco delle Amministrazioni cittadine. Alla giornata di ieri hanno partecipato oltre 170 associati Lions. Su corso della Repubblica e piazza Vittorio Veneto sono anche state esposte auto d’epoca del Veteran car club: una Porsche 356 del 1963 e una Fiat Balilla del 1935. Le attività solidali del Lions club non vengono "mai strillate, fatte sempre col sorriso. L’amicizia è il sentimento collettivo che sostiene lo sforzo di tante persone".