"Liste d’attesa, 1,8 milioni per l’Ast 3"

"Un milione e 851.514 euro a disposizione dell’Ast 3 di Macerata, su un complessivo di circa 13,2 milioni di euro stanziati per le Marche, per il recupero delle prestazioni ambulatoriali e prestazioni diagnostiche, compresi gli screening oncologici, e degli interventi chirurgici. Un impegno di spesa importante che l’esecutivo Acquaroli, che ringrazio, ha deciso di mettere a terra per proseguire nel virtuoso proposito di risoluzione dell’annosa problematica delle liste d’attesa che, anche e soprattutto a causa della pandemia da Covid-19, abbiamo ereditato. Così Simone Livi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione. "Una promessa mantenuta che fa seguito ai fondi stanziati nel 2023, oltre 9 milioni di euro complessivi, interamente utilizzati. All’Ast di Macerata – prosegue Livi – sono stati destinati un milione e 219.697 euro con l’obiettivo di recuperare 5.684 prestazioni aggiuntive, con committenza al privato di ulteriori 20.048 prestazioni, in ambito di specialistica ambulatoriale. L’obiettivo è anche di effettuare oltre 4mila screening oncologici. Sul fronte, poi, del recupero degli interventi chirurgici all’Ast 3 sono stati destinati 631.816 euro che contribuiranno, anche in questo caso, ad accorciare di molto la lista d’attesa, recuperando tante operazioni. Un nuovo impulso, dunque, al percorso iniziato nel 2022 e nel 2023 e che ora, attraverso questi fondi, potrà proseguire. Il tutto in un’ottica di maggior efficienza del sistema sanitario regionale grazie all’implementazione del Piano socio sanitario, dell’accordo con i medici di medicina generale, dell’attivazione delle farmacie dei servizi e dell’apertura dei Punti salute, misure che puntano a ridurre la pressione sulle strutture ospedaliere e a rendere la sanità più vicina ai cittadini".