"Lo Spazio di Laura", aiuti a chi è in difficoltà

Ecco "Lo Spazio di Laura", questo il nome del Pronto soccorso della solidarietà che aprirà domani alle 17 in via Lorenzoni, dai civici 65 al 69. Un progetto della Croce Verde per mettere a disposizione un luogo discreto e riservato dove chiunque avrà bisogno potrà chiedere cibo, vestiti, coperte, libri, prodotti per l’igiene intima, giocattoli per bambini e giochi da tavola. Tra la pandemia, la grave crisi economica e lo scoppio della guerra nel cuore d’Europa che hanno causato bollette alle stelle e prezzi delle materie prime per molti insostenibili, sono in tanti a bussare alla porta chiedendo un aiuto per andare avanti. Le nuove emergenze non sono solo economiche, ma riguardano anche gli ambiti familiare e affettivo (ad esempio in seguito a separazioni e divorzi) e coinvolgono molti maceratesi. I locali, di 130 metri quadrati, sono lontani da occhi indiscreti, si può accedere anche da via Arcangeli. "Oggi le emergenze sono le più varie – aveva spiegato Angelo Sciapichetti, presidente della Croce Verde Macerata odv –, della solitudine, economica, dovuta alle difficoltà di integrazione. Noi, come le altre associazioni, siamo qui per dare delle risposte, è questo il nostro compito".