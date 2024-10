Lo strappo nella maggioranza: "Noi civici poco considerati, la lista Parcaroli non c’è più"

"La lista Sandro Parcaroli non esiste più da tempo, ne era rimasto solo il nome". È quanto dice Cristina Cingolani, fino a poco tempo fa consigliera comunale della lista civica Parcaroli, che ha aderito assieme ad Alessandro Bini al gruppo Pensiero e Azione. Alle ultime elezioni la lista con il nome del sindaco è rappresentata in giunta dagli assessori Silvano Iommi e Katiuscia Cassetta, mentre in consiglio comunale da Romina Leombruni, passata poi a Fratelli d’Italia, da Sabrina De Padova, ora al Gruppo Misto, da Bini e Cingolani, che ora hanno aderito a Pensiero e Azione. E adesso cosa farà questo nuovo gruppo? "L’idea – spiega Bini – è continuare a dialogare con la maggioranza, ove ce ne siano le condizioni. A oggi quanto fatto è cambiare nome, ma l’indirizzo è quello di una lista civica di centrodestra che si distacca dal nome del sindaco per avere un’identità più nostra". Tuttavia non è stato un fulmine a ciel sereno. "Onestamente – spiega Cingolani – più di una volta avevamo pensato di compiere questo passo, ora è arrivato il momento giusto, non essendo rimasto più nulla delle condizioni iniziali". La consigliera entra nel dettaglio. "Non siamo considerati e non ha senso rimanere attaccati al nome Parcaroli, questo passaggio è maturato nel tempo e ora Pensiero e Azione è certificare un qualcosa di nuovo. Siamo nell’area del centrodestra con la volontà di rimanervi purché ci siano le condizioni, il coinvolgimento è anche nelle fasi consultive e decisionali. Ecco, in questi anni siamo stati coinvolti un po’ poco". Magari si sarebbe potuto provare a ricucire certi rapporti parlando direttamente con il sindaco. "Abbiamo provato – spiega Bini – a instaurare un dialogo con Parcaroli, ma non c’è stato modo di incontrarci". Tuttavia era stato lanciato qualche segnale quando a fine settembre Cristina Cingolani si era candidata con una lista civica e non con le forze del centrodestra per individuare i 12 nuovi componenti del consiglio provinciale. "Nessuno – chiarisce la consigliera di Pensiero e Azione – ci ha coinvolto nella lista di centrodestra e così mi sono presentata con una realtà come la nostra. Vogliamo essere più vicini alle esigenze dei cittadini piuttosto che a quelle dei partiti, è quanto ho trovato nella lista in cui mi sono presentata e la risposta è stata soddisfacente considerando che abbiamo espresso due consiglieri e io sono la prima dei non eletti". Il nuovo gruppo ha organizzato per le 21 di venerdì un incontro pubblico sul tema "Acqua, un bene prezioso": a Sforzacosta, in piazza Ciccolini, ne discuteranno Stefano Quarchioni, presidente Sì Marche; Giorgio Piergiacomi, ex presidente e amministratore delegato Apm; Gianluca Micucci Cecchi, ex presidente Apm, anche lui esponente della civica.