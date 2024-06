Loggiato nel nome di Jimmy Fontana. L’omaggio a dieci anni dalla morte

Macerata ricorda Enrico Sbriccoli, in arte Jimmy Fontana, con una giornata in suo onore nel decennale della morte. L’appuntamento è per mercoledì, a partire dalle 10 all’auditorium dell’Università, dove l’ateneo proporrà il seminario "Macerata ricorda Jimmy Fontana. La vita e le opere del grande artista fra cultura popolare e immaginario". L’incontro, condotto da Massimiliano Stramaglia, delegato del rettore per Musicultura e autore di diverse pubblicazioni scientifiche sul ruolo della musica per la costruzione identitaria dei giovani, sarà arricchito dalla partecipazione di Luigi Fontana, figlio del celebre autore e interprete, del cantautore e produttore Massimo Di Cataldo e Andrea Valentini, amico di Jimmy Fontana, nonché gestore del bar Venanzetti, per 15 anni di proprietà della famiglia, che offriranno un ulteriore approfondimento sulla vita e l’opera di Sbriccoli. "Una giornata dedicata al ricordo e alla valorizzazione di uno dei personaggi più illustri della nostra città che, con la sua arte, è stato capace di lasciare un segno indelebile nel panorama musicale – commentano il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Riccardo Sacchi –. L’amministrazione rende omaggio a una voce leggendaria parte del nostro patrimonio artistico e culturale e lo fa dedicandogli un luogo che ha un sapore particolare, perché il loggiato del Palazzo degli Studi è stato teatro di tanti momenti, di vita quotidiana ma anche artistici, che hanno visto protagonista Jimmy Fontana". Alle 18, infatti, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del loggiato di Palazzo degli Studi al celebre cantautore. "Con impegno e passione, insieme al Comune di Macerata e grazie all’ospitalità e alla sensibilità dell’Università e di Musicultura – afferma Luigi Fontana, figlio di Jimmy – siamo pronti a dare vita a una giornata tutta dedicata a mio padre e al suo amore per la sua terra. Sono fiero e orgoglioso di essere nato qui. Grazie Macerata".