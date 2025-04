Lorenzo Bilò guida la Recanatese alla salvezza in Serie D

"Sono davvero felice". Non potrebbe essere altrimenti per Lorenzo Bilò, tecnico che lo scorso novembre era stato chiamato a guidare la prima squadra dopo l’esperienza della Juniores. Alla sua prima occasione, ha fatto centro, raggiungendo quella salvezza che non sembrava affatto scontata in un avvio di stagione da incubo (5 sconfitte consecutive nelle prime 5 gare per i giallorossi dell’allora mister Filippi). "Personalmente – spiega Bilò a fine gara –, mi sono trovato in un contesto molto diverso, ma i ragazzi mi hanno fatto sentire subito importante. L’eventuale riconferma? Ci sarà tempo per parlarne, adesso si festeggia". Ma il pensiero è prima di tutto collettivo. "Sono contentissimo – aggiunge - per gli stessi ragazzi, per la società e per lo staff. La salvezza è meritata, non era affatto semplice in campionato così equilibrato".

Sul match del Polisportivo, Bilò si è detto soddisfatto per aver "messo in blocco basso la Civitanovese nel primo tempo. Abbiamo avuto - aggiunge - tante situazioni per far male e siamo stati bravi a reagire e a non perdere la testa". Il pari del Termoli contro l’Atletico Ascoli e la sconfitta del Sora sul campo de L’Aquila 1927 hanno fatto sì che un punto fosse sufficiente per raggiungere la certezza matematica di restare in serie D. "Nel secondo tempo – ammette il tecnico - è iniziata un po’ la pressione del risultato, qualche voce fuori dal campo ci ha fatto capire l’importanza del pareggio. Poi è chiaro che perdi un po’ di campo. Però abbiamo concesso poco".

f. r.