Lotta al degrado in via Roma. Volontari in azione per eliminare rifiuti di ogni genere

I Ministri Volontari di Scientology di Macerata tornano in campo con un altro intervento di riqualificazione lungo via Roma, una delle vie principali della città. I volontari hanno a cuore la città e vogliono darsi da fare per rimuovere il degrado e far risaltare ciò che di bello c’è. Ecco perché nel fine settimana si sono occupati di rimuovere plastica, cartacce, bottiglie di vetro, lattine e tutto ciò che era stato abbandonato lungo le aiuole e i marciapiedi. Moltissimi i ringraziamenti dei residenti e dei passanti e anche alcune richieste di informazioni per partecipare alle prossime iniziative. "Vogliamo continuare a dare il buon esempio – spiegano –, insegnando il corretto smaltimento dei rifiuti che sicuramente non è l’abbandono in strada, su aiuole o parchi".