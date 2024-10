Lube, la versione di Gargiulo: "A Milano un passaggio a vuoto"

Numeri alla mano è stato probabilmente il giocatore della Lube più preciso e meno fallace domenica nel ko 3-0 patito a Milano. Giovanni Maria Gargiulo ha chiuso la prima trasferta di regular season di Civitanova con 9 punti, un bottino più che discreto (senza far muri) per un centrale e soprattutto ha saputo attaccare con un buonissimo 9/11. Mentre i compagni litigavano con il servizio e non sembravano loro stessi al punto che Medei ha affermato "la squadra ha snaturato la propria pallavolo nei momenti più complessi dell’incontro". Gargiulo è stato valido anche in quel fondamentale, tanto da battere 14 volte sbagliando solo in due occasioni. Non ha fatto ace, a differenza ad esempio di Poriya (due), ma nessuno ha avuto la sua percentuale di efficacia dai nove metri.

Ieri è intervenuto a Radio Arancia, media partner della Lube. "Della prestazione personale di domenica mi interessa poco – ha esordito – avrei preferito fare zero punti ma vincere a Milano. Mi dà pure più fastidio quando giochi bene e poi perdi. Purtroppo abbiamo avuto il primo passaggio a vuoto come squadra, capita. Anzi forse è meglio che sia capitato subito quando ancora le cose si devono assestare". Domenica alle 16 si tornerà all’Eurosuole Forum e ci sarà da misurarsi contro Monza: "La Vero Volley attuale non è quella costruita in estate perché è senza Juantorena, senza Zaytsev, senza Averill ma contro Piacenza ha perso lottando fino alla fine su ogni parziale e pertanto verrà qui col coltello tra i denti". Come sta andando l’ambientamento a Civitanova? "Arrivare in una società come la Lube è qualcosa a cui aspirano gli atleti di questo sport. La mia prima grande occasione in un grande club. Può essere una sorta di crocevia per la mia carriera e ogni volta che entri al palazzetto e alzi la testa osservando tutti quegli stendardi dei trionfi, beh è sempre una forte emozione. In pratica vedi la storia della pallavolo". La Nazionale? "Ovviamente è uno dei miei sogni, però sono dell’idea che deve essere un di più per un atleta e non una fissazione. La priorità resta fare bene con il club, con la Lube". Intanto dalle 17 di oggi riaprirà la prevendita dei biglietti al botteghino del palazzetto. Per i tifosi, inoltre, è ancora possibile acquistare la tessera stagionale 2024/25 per seguire dal vivo tutti i match interni dei biancorossi, sia di campionato che Coppa Italia e Challenge Cup. In virtù del recente accordo con la Yuasa Battery Grottazzolina, tutti gli abbonati Lube avranno la possibilità di entrare con 10 euro alle singole partite di campionato dei "cugini".