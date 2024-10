Lube, Lagumdzija a caccia di record: "Voglio avvicinarmi a duemila punti"

Il "fortino" della Lube resiste anche nel quinto turno di regular season. I cucinieri sono ora a 9 punti in classifica e mantengono l’imbattibilità casalinga stagionale. I numeri fotografano perfettamente la buona prova contro Cisterna di Latina: 6 ace, 8 muri vincenti, il 54 per cento in attacco e il 59 per cento di positive in ricezione (33% di perfette). Oltre allo schiacciatore Eric Loppky, miglior realizzatore di serata con 14 punti (Mvp), ha confermato il suo ottimo momento di forma anche l’opposto Adis Lagumdzija, che di palloni ne ha messi a terra 13, centrando così il traguardo dei 1.500 punti in regular season.

"Il mio obiettivo? E’ avvicinarmi ai 2 mila punti entro la fine della stagione", ha detto il giocatore alzando così l’asticella per sé e per i suoi compagni, chiamati ad affrontare nel prossimo turno la Sir Susa Vim Perugia, squadra campione d’Italia che è andata a vincere a Trento ed è ancora imbattuta. Intanto la società guarda già avanti e comunica che oggi alle 17 prende il via la prevendita dei biglietti online e nei punti vendita Vivaticket per la gara casalinga del settimo turno di campionato, quella fra Lube e Gas Sales Bluenergy Piacenza – altra "corazzata" del torneo – in programma domenica 10 novembre (alle ore 16) all’Eurosuole Forum. "La prevendita al botteghino del palasport – scrive il club – si aprirà invece la prossima settimana, a partire dalle ore 17 di mercoledì 6 novembre. In virtù dell’accordo con la Yuasa Battery Grottazzolina, tutti gli abbonati Lube avranno anche la possibilità di entrare con soli 10 euro alle singole partite di campionato dei "cugini" al PalaSavelli di Porto San Giorgio, fatta eccezione per il derby marchigiano. Lo stesso discorso vale per gli abbonati della Yuasa Battery, che potranno assistere ai match di campionato della Lube (derby escluso) pagando solo 10 euro. L’acquisto del biglietto ridotto, in questo caso, è consentito solo al botteghino, non online e nemmeno nei punti vendita Vivaticket". Infine una nota di cronaca per Enrico Diamantini, il centrale che la scorsa estate ha cambiato casacca dopo sei stagioni di fila alla Lube, andando a giocare proprio con Cisterna: domenica per lui è arrivato uno scroscio di applausi prima del match, quando Albino Massaccesi gli ha consegnato un omaggio a nome del club e dell’ambiente biancorosso.