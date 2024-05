Lube, quattro caselle da riempire. Nel mirino ci sono Orduna e Dirlic

Lube, ne mancano quattro. Con l’ingaggio di Boninfante, il club di Civitanova è arrivato ad avere, di fatto, dieci elementi sicuri in quello che sarà il futuro roster. Il figlio d’arte infatti si aggiunge agli altri due volti nuovi annunciati nelle scorse settimane, vale a dire lo schiacciatore Loeppky e il centrale Gargiulo. Due colpi destinati a recitare un ruolo importante perché saranno titolari nello scacchiere di Medei, due atleti che hanno avuto una similare e notevole progressione nell’ultima stagione. All’Eurosuole Forum saranno appunto azionati da quello che sarà il giocatore più giovane in una rosa di giovani. Al momento infatti Boninfante, classe 2004, risulta il più baby davanti a Nikolov (2003) e Bisotto (2002). In questi giorni tra i tifosi si discute molto di questa mossa, effettivamente un azzardo, una scommessa puntando tutte le fiches sul talento che Mattia ha mostrato nelle varie nazionali giovanili, senza o quasi però averlo riprodotto nei palazzetti di SuperLega. Questo perchè ha alle spalle solo l’ultima stagione in A1 e pure assai chiuso da Bruno, tanto da essere stato titolare solo in una gara dei Playoff 5 posto. Nella scelta della Lube hanno pesato due fattori: la volontà di completare un nuovo ciclo giovane a tutto tondo (l’esperimento appena fatto miscelando giovani ed esperti non ha funzionato sia nei risultati sia come chimica) e sperando di ritrovarsi in casa, pronto ad esplodere il regista azzurro del futuro assieme a Porro, anche lui cercato ma blindato da Milano. Come detto sono dieci i giocatori al momento sicuri di far parte dell’organico 2024-2025. Oltre ai tre acquisti, sono stati confermati Nikolov e Chinenyeze, freschi di rinnovo, Balaso e l’altro libero Bisotto che è stato comprato con ingaggio fino al 2026. E con loro dovrebbero esserci Larizza, Bottolo e Lagumdzija, a lungo in una posizione di bilico ma autori di un discreto finale di stagione e, anche se non ancora formalmente, confermati dalla dirigenza. Per completare il puzzle restano 4 pedine. Due avranno probabilmente ruoli marginali come il quarto schiacciatore e il quarto centrale (anche se c’è sempre la suggestione Podrascanin), entrambi baby, ma altre due potrebbero diventare assai importanti. Parliamo di Orduna che dovrà essere la garanzia, l’alzatore di esperienza quando Boninfante pagherà la gioventù. Più Dirlic, opposto che dovrà mettere la giusta tensione a Lagumdzija (l’anno scorso senza una vera concorrenza) e darà a Medei la possibilità di alternare martelli di egual livello.