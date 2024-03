Lunghe attese per i passaporti, ecco gli appuntamenti prioritari

Via agli "appuntamenti prioritari" in questura per i passaporti. Si tratta di una nuova procedura che si affianca all’Agenda online, per avere appuntamenti in tempi più brevi. Se nella sezione degli "Appuntamenti ordinari" dell’Agenda online non ci sono appuntamenti disponibili, o le date non sono compatibili e si abbia la necessità di partire entro 30 giorni, si potrà utilizzare l’opzione "Appuntamenti prioritari". Qui il cittadino potrà consultare le disponibilità messe a disposizione dalla questura di Macerata per le due settimane successive e fissare un appuntamento.

Oltre alla ricevuta e al modulo di richiesta per passaporto, il sistema farà stampare un modulo di autocertificazione dell’urgenza che, compilato e sottoscritto dall’interessato, dovrà essere consegnato in questura con la documentazione cartacea che dimostra l’urgenza e la data del viaggio. Qualora non ci fossero disponibilità, o la stessa non fosse comunque confacente alle esigenze, il sistema proporrà l’opzione "Stampa modulo", che consentirà al cittadino di compilare, stampare e firmare un modulo in cui autocertificare la necessità di partire entro 15 giorni.

Il modulo dovrà essere consegnato all’ufficio passaporti con la documentazione che dimostri l’urgenza e la documentazione per la richiesta del documento, senza bisogno di prenotazione, negli orari di apertura. L’operatore comproverà la richiesta di rilascio urgente, acquisendo i documenti. Il passaporto sarà quindi consegnato nei tempi richiesti dall’utente. Il personale dell’ufficio passaporti è a disposizione negli orari di apertura anche per chi dovesse avere difficoltà nelle procedure di prenotazione. Gli appuntamenti prioritari non sono possibili al commissariato di Civitanova.