Malore fatale mentre sta andando a fare il vaccino

Stava passeggiando nel centro di Porto Recanati, quando è stato colto da un malore che purtroppo si è rivelato fatale. Vittima Guido Moriconi, pensionato di 90 anni, residente in città. La tragedia è avvenuta giovedì. Verso le 16, l’uomo stava camminando in piazza della Rimembranze in compagnia della figlia Maria Rosaria, perché doveva andare dal suo medico di base per sottoporsi al vaccino antinfluenzale. A un certo punto, mentre si trovava davanti all’uscio di casa dell’altra figlia Maria Cristina, è caduto a terra. Sono stati chiamati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti la polizia locale per i rilievi e l’impresa funebre Buffarini che ha prelevato la salma. L’anziano per tantissimi anni era stato proprietario, insieme alla moglie, di una ditta di accessori per calzature nella zona industriale. Lascia i figli Francesco, Maria Rosaria, Maria Cristina, la nuora Anna, i generi Franco e Marco, i nipoti Andrea, Giorgia, Sara, Lavinia, Lorenzo, Veronica e Sofia. Il funerale oggi, alle 10.30, nella chiesa Preziosissimo Sangue.