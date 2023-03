Malore nel capanno, muore un 65enne: era un agricoltore

Stava passeggiando in aperta campagna, non troppo distante dalla sua abitazione, fino a quando è stato colpito da un malore che lo ha stroncato, così, all’improvviso. Vittima un agricoltore indiano di 65 anni (C. S.), da tempo residente in città, che viveva in una casa di contrada Torrenova, nella zona rurale di Porto Potenza. Il dramma si è consumato venerdì pomeriggio, quando il 65enne si è diretto a piedi nel capanno, ma da lì non ha fatto più ritorno a casa. A quel punto, intorno alle 17, dei suoi amici (anch’essi indiani) sono andati a cercarlo, perché si erano preoccupati della sua assenza. Dopo aver girato per un po’, lo hanno purtroppo ritrovato all’interno al capanno, steso a terra, ormai privo di vita. Sul posto sono arrivate l’ambulanza del 118 e la pattuglia dei carabinieri della locale caserma. Gli operatori sanitari hanno quindi trasportato la salma all’ospedale di Recanati. Una volta là, il medico legale ha effettuato i primi accertamenti sul corpo e ha stabilito che il 65enne era morto per cause naturali. La salma è stata restituita ai familiari.