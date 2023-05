Maltempo Macerata, Potenza a rischio esondazione: “Non state al piano terra”

Macerata, 17 maggio 2023 – Potenza a rischio esondazione, un albero caduto sopra un furgone a Tolentino, strade chiuse per frane e allagamenti. Continua l’ondata di maltempo in provincia, con disagi in varie zone del Maceratese.

A lanciare l’allarme è Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano, che invita i cittadini a evitare di stare ai piani terra delle abitazioni. "Il livello del fiume Potenza è sulla linea rossa – ha scritto su Facebook -. C’è pertanto il pericolo di esondazione nelle prossime ore. Vi invito alla massima prudenza e nelle zone vicine al fiume a non stare al piano terra. I dipendenti comunali e i volontari della protezione civile stanno costantemente monitorando la situazione e intervenendo dove necessario”.

A Tolentino, in zona Fallimenti, un albero è caduto sopra un camioncino in sosta. Per fortuna all’interno del mezzo non c’era nessuno: non si registrano feriti.