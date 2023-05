Maltempo Macerata: frane e strade chiuse, la Provincia chiede lo stato d’emergenza

Macerata, 17 maggio 2023 – “L’intensità e l’eccezionalità delle precipitazioni di questi giorni hanno causato gravi e diffusi danni alla rete stradale provinciale. Abbiamo scritto alla Regione Marche per chiedere di farsi portavoce con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, per ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza”. Così il presidente della Provincia Sandro Parcaroli. Al momento nessuna strada provinciale risulta chiusa al traffico, ma sono diverse le frane e gli smottamenti rilevati dai tecnici dell’Ufficio viabilità.

La mappa dei danni. Smottamenti sono stati registrati sulla Sp 22 Castelraimondo-Camerino; Sp 113 Sant’Angelo-Monte San Martino; Sp 34 Corridoniana; Sp 67 Macina-Monte San Giusto; Sp 2 Apirese; Sp 36 Corridonia-Petriolo; Sp 41 Divina Pastora; Sp 53 Gioacchino Murat; Sp 108 Rotelli; Sp 162 Pollenza-Casette Verdini; Sp 117 Sant’Urbano. Frane hanno interessato, invece, la Sp 113 Sant’Angelo-Monte San Martino; la Sp 55 Gualdo-Santa Croce dove si è verificata anche la spaccatura della strada, la Sp 98 Polverina-Fiastra e la Sp 61 Loro-Macina, dove si è verificato anche il distaccamento di un cordolo.

Si sta intervenendo, invece, per eliminare il fango sulla strada presente sulla Sp 22 Castelraimondo-Camerino, sulla Sp 103 Rambona-San Giuseppe e sulla Sp 111 San Faustino. Sulla Sp 23 Cervidone (Cingoli), inoltre, si è verificata una spaccatura della strada.

“Nei prossimi giorni provvederemo a una stima dei danni e i tecnici della Provincia continueranno gli interventi per garantire la sicurezza sul territorio – conclude il Presidente Parcaroli -. Nel frattempo invito tutti alla massima attenzione sulle strade perché le criticità sono ancora molte”.

Tanti i danni registrati a Petriolo, tra frane diffusi e alberi caduti: il sindaco Matteo Santinelli ha avvisato prefettura, Provincia e vigili del fuoco e i sopralluoghi sono stati effettuati. Una voragine si è aperta sulla strada San Marco che dal paese conduce all’Abbadia di Fiastra; un tombino è precipitato sulla provinciale, mentre il fiume Fiastra ha superato il livello di attenzione e ha corroso significativamente un argine. Sulla provinciale da Corridonia a Petriolo un albero di grosse dimensioni è caduto nella notte tra martedì e ieri, quando per fortuna non passava nessuno. La pianta ha ostruito totalmente la viabilità. A Tolentino questa mattina una pianta si è abbattuta su un furgone in sosta, in zona Fallimenti. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il mezzo. Fosso di Palente (quello dei danni dello scorso 16 settembre) sotto osservazione, a Camerino. Chiuso un ponte sull’Entoggese, a Urbisaglia, in via precauzionale; chiusa anche la strada, in zona Faveto, a Ripe San Ginesio per smottamenti. Situazione critica anche a San Ginesio, sulle strade comunali e sulla provinciale dalla città a Passo San Ginesio, con fossi a rischio, allagamenti e fango.