Maltrattamenti, 33enne in carcere

Condannato per maltrattamenti in famiglia, arrestato un 33enne. I carabinieri di Montecassiano hanno rintracciato un 33enne albanese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Macerata. L’uomo, che era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con ilbraccialetto elettronico, è stato condannato a tre anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi, fatti commessi a Montecassiano fino al mese di giugno 2023. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Fermo, dove sconterà la condanna.