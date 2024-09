Maltrattamenti alla moglie: 45enne a giudizio

Un uomo di 45 anni a processo dopo le denunce da parte della moglie, che lo aveva accusato di maltrattamenti in famiglia. La vicenda era cominciata alla fine del 2022 quando una coppia di Macerata aveva cominciato l’iter per la separazione, non consensuale. La donna, in quel periodo, aveva sporto denunce alla polizia nei confronti del suo ex marito, accusandolo di maltrattamenti, nel periodo compreso tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. All’epoca dei fatti l’uomo, accusato dalla sua ex, si era presentato di fronte al giudice Giovanni Manzoni che aveva fatto cadere le accuse, ritenendole non sussistenti. Era stata chiesta l’apertura di un nuovo fascicolo per stalking. Ieri in tribunale a Macerata il caso è stato affrontato in udienza preliminare: l’uomo, difeso dall’avvocato Marco Murru, è stato rinviato a giudizio, come chiesto dal pm Enrico Riccioni. La prima udienza si terrà a dicembre: in quella circostanza il 45enne potrà dare la sua versione dei fatti.