"Mamma ho perso l’Aureli": risate al teatro comunale

"Mamma ho perso l’Aureli" è l’appuntamento in programma venerdì alle 21.15 al teatro comunale di Treia. Una serata da non perdere per per gli amanti della risata e del teatro di qualità, con Emanuela Aureli, una delle comiche più apprezzate del panorama italiano che porta in scena uno spettacolo che mescola brillante ironia, aneddoti esilaranti e una straordinaria capacità di trasformarsi in decine di personaggi. Nel suo esclusivo one woman show, Aureli (foto) ripercorre il suo percorso artistico, dalle origini fino al trionfo della maternità. Con grande carisma e talento, regalerà al pubblico momenti di pura gioia, alternando cambi di voci, espressioni mimiche e personificazioni che faranno sembrare che l’attrice sia accompagnata da una moltitudine di personaggi. Ogni minuto dello spettacolo è un inno al divertimento sano, con il suo tipico spirito travolgente: risate ed emozioni per ricordare insieme i personaggi che hanno fatto la storia della sua carriera. I biglietti sono in vendita su liveticket.