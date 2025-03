Manca il vicesindaco, slitta il via al concerto: "Poco rispetto per il pubblico pagante"

La serata di apertura del Civita Jazz Festival cominciata in ritardo perché non era ancora arrivato il vicesindaco, Claudio Morresi (foto). È accaduto sabato sera e uno degli spettatori – Nicola Lelli – lo ha rivelato, con fastidio e sconcerto. In buona sostanza, il racconto riferisce che tutta la platea era in attesa dell’arrivo del politico e che lo spettacolo è stato interrotto dopo l’esibizione del primo artista, per consentirgli di salire sul palco e fare un intervento. Per qualcuno una scelta non accettabile quella fatta dagli organizzatori (Teatri Civitanova). "Li ho sentiti io – spiega – mentre mi muovevo nell’atrio del teatro Annibal Caro dire che bisognava attendere ancora un po’, perché doveva ancora arrivare il vicesindaco". A spettacolo finito, lo spettatore si è sfogato sulla sua pagina Facebook. "Alla prima di Civita Jazz – scrive Lelli – lo spettacolo non è cominciato in orario in quanto il vicesindaco non era arrivato. Alle 21.35 si iniziava con la presentazione degli artisti annunciando che non ci sarebbe stata pausa. Terminata la prima esibizione lo spettacolo si interrompe perché era arrivato il vicesindaco e doveva salire sul palco per il solito discorsetto, sempre uguale, anzi questa volta commettendo anche degli errori che non mi dilungo ad evidenziare. In altri tempi questa si chiamava mancanza di rispetto per i presenti paganti".

Lorena Cellini