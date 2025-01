"Mani al collo di un tifoso". Tensione su coach Stoytchev

La litigata non solo verbale di Stoytchev con un tifoso della Lube all’Eurosuole Forum in Civitanova-Verona – rimasta sconosciuta ai più fino al comunicato di scuse da parte del club scaligero e del coach, scritto 5 giorni dopo – adesso rischia di costare l’incarico al tecnico bulgaro. Il sito Sportal.bg, appunto bulgaro, ieri ha riportato l’articolo pubblicato sul Carlino aggiungendo che il futuro di Stoytchev sarebbe in bilico. Stando a quanto scrivono i connazionali del coach, lo sponsor Rana sarebbe furioso per l’accaduto (anche perché all’incontro era presente il figlio del patron Giovanni) e starebbe pressando la società per arrivare alla decisione e punizione più drastica: l’esonero dell’allenatore.

La proprietà invece vorrebbe continuare, consapevole anche dell’importanza di Stoytchev per le ambizioni future. Nei giorni scorsi si è parlato di possibili innesti di spessore per la prossima stagione, è circolato anche il nome dell’ex Lube Christenson ed è chiaro che la presenza di uno degli allenatori più vincenti in circolazione funge da calamita.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Di sicuro se la società ha ritenuto di fare il comunicato stampa è anche perché un po’ di turbolenze interne ci sono state. E forse la squadra le ha accusate cadendo 0-3 contro Milano.

Domenica, invece, Verona sarà di scena al PalaPanini contro quella Modena dove Stoytchev venne licenziato nel 2018, aprendo poi una battaglia giudiziaria che ha visto coinvolti per 4 anni pure i giocatori emiliani di quel periodo. Restando in tema legale infine, non ci dovrebbero essere strascichi col tifoso della Lube che si è visto mettere le mani sul collo dal tecnico. Abbiamo contattato il supporter, abbonato in gradinata Vip da anni e sempre posizionato dietro la panchina ospite, che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni. L’impressione è che non si arriverà alla denuncia.

Andrea Scoppa