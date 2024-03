Masterclass con Dejan. Bogdanovich

Uno dei momenti più attesi della stagione è finalmente arrivato per i giovani allievi dell’Accademia Violinistica di Macerata. Oggi e domani, dalle 14 in poi, nella sede dell’associazione si terrà infatti la Masterclass del Maestro Dejan Bogdanovich, una vera icona del violino nel panorama internazionale. I piccoli talenti del capoluogo (e non solo) seguiti dal M° Lucia Mezzanotte avranno la possibilità di ammirare dal vivo, prendere esempio e magari carpire qualche segreto dall’esibizione e dalla lezione del noto Maestro serbo. Bogdanovich con la sua grande esperienza, non solo concertistica ma anche didattica, darà agli allievi la possibilità di crescere sia tecnicamente che musicalmente. La Masterclass è un appuntamento che si rinnova ogni anno in via Don Bosco grazie alla preziosa disponibilità del Maestro e per tutti i ragazzi che partecipano, dai più piccoli a quelli di corsi avanzati, questi incontri rappresentano sicuramente un momento di crescita e di alta formazione.

Andrea Scoppa