Meccanico specializzato in riparazione autocarri

Azienda informatica di Macerata cerca un sistemista senior o junior con competenza sistemistica Microsoft, infrastrutture onprem/cloud, gestione dei servizi di base windows server e firewall. Retribuzione commisurata al livello di competenza/esperienza (codice offerta 418000/1). Azienda settore trasporti ricerca 2 Autisti (per zona di Macerata) con patente C e CQC per guida mezzi d’opera (codice offerta 528264/1). Azienda calzaturiera di Montegranaro cerca una figura da inserire nel proprio organico per scarnitura tomaie, accoppiatura e rinforzo pelli, orlatura tomaie. Richiesta esperienza nel ruolo. Si offre contratto a tempo determinato con opportunità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: full time (codice offerta 303847/1). Officina di Pollenza specializzata in riparazione autocarri cerca un meccanico con esperienza anche minima nel campo auto e autocarri. Si valutano profili in età di apprendistato (codice 69046/5). Curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta