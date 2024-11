Medei: "Bravi a rendere semplice la partita"

L’Mvp Mattia Bottolo apre le interviste: "Queste partite sono complicate in trasferta, non è semplice essere al top dopo viaggi lampo. In passato siamo incappati in qualche scivolone, come lo scorso anno a Galati, ma questa (ieri, ndr) sera abbiamo fatto bene il nostro dovere. Negli scontri a eliminazione diretta bisogna girare sempre al massimo. All’inizio del primo e del secondo set qualche problema lo abbiamo avuto, poi abbiamo imposto il nostro ritmo confermando una buona forma. Stiamo crescendo dal punto di vista del gioco, soprattutto in battuta. Abbiamo messo pressione sbagliando poco". Il centrale Gargiulo: "Per me è stato l’esordio in una competizione europea, ho saputo nello spogliatoio che sarei entrato titolare, una grande emozione per me giocare dall’inizio a Karlovy Vary. Devo dire che ho vissuto un buon debutto visto che la partita è stata bella e abbiamo vinto in tre set. Siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione dopo la grande prova con Piacenza. Abbiamo continuato a spingere e così deve essere indipendentemente dagli avversari".

L’analisi di coach Medei: "Una serata molto positiva. Siamo stati bravi a farlo diventare un match semplice. Per non avere complicazioni bisogna giocare al massimo questo tipo di partite e noi lo abbiamo fatto contenendo gli avversari. Il tutto facendo girare la squadra, con la possibilità di gestire le energie e di far assaggiare il campo a giocatori che ne avevano bisogno. Ora pensiamo al match in casa contro Modena, con un viaggio nel mezzo, poi punteremo a chiudere i conti con il Karlovarsko senza troppe pressioni".

an. sc.