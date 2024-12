Medei: "Contento della reazione nel terzo set"

"Sono molto contento della vittoria, che non era scontata". Sono le prime parole del coach Giampaolo Medei al termine della sfida che fa sognare i tifosi della Lube. Poi aggiunge: "Sono contento pure della reazione sfoderata dalla squadra a metà del terzo parziale, nel quale sembrava avere un po’ smarrito la strada, avendo perso ritmo e fiducia. In quel frangente c’è stata una reazione importante, arrivata anche grazie al contributo della panchina". Il tecnico dei cucinieri, infine, sottolinea che "tre punti contro Trento valgono tantissimo", anche per il fatto che la "vittoria consente alla Lube di chiudere il girone di andata della regular season tra le prime quattro posizioni in classifica. È stato bellissimo vedere il palasport pieno, i nostri tifosi sono stati meravigliosi e decisivi con il loro tifo, mi auguro di rivedere l’Eurosuole Forum con queste vesti anche nelle partite future". Tanti applausi per Alex Nikolov, il trascinatore dei suoi. Ecco il suo commento post partita: "Sono felicissimo di questo successo, è il regalo migliore che potessi avere per il mio compleanno, che è stato ieri (sabato, ndr). Qui all’Eurosuole riusciamo sempre a giocare delle grandi partite, anche stavolta, con un avversario fortissimo come Trento, tatticamente siamo riusciti a fare quello che dovevamo, spuntandola al termine di ogni set, quando eravamo testa a testa. Grazie anche all’apporto dei nostri fantastici tifosi. Questa vittoria peserà dal punto di vista mentale anche in chiave Mondiale per Club". Ora largo agli impegni internazionali: gli Ottavi di andata di Challenge Cup, con Balaso e compagni impegnati dopodomani (ore 19) in Serbia, e il Mondiale per Club, in programma dal 10 al 15 dicembre in Brasile.

m. g.