Medici in testa alla classifica dei redditi dei politici civitanovesi nel 2023

Sono i medici a guidare la classifica dei redditi dei politici civitanovesi – sindaco, assessori e consiglieri comunali – sulla base delle dichiarazioni fiscali pubblicate nella sezione trasparenza del sito internet dell’ente pubblico. Una fotografia di quanto hanno guadagnato nel 2023 in termini di redditi complessivi imponibili, al lordo delle detrazioni e delle imposte pagate.

Si conferma il podio dello scorso anno, con in testa Yuri Rosati (Pd), primario di pneumologia, che ha dichiarato 154.392 euro, davanti a Paolo Nori (FdI), pediatra con 115.702 euro. Nel trio anche Mirella Paglialunga, ex dirigente scolastica oggi in pensione, con una dichiarazione di 115.265 euro.

Nella rosa della giunta chi guadagna più di tutti è il sindaco Fabrizio Ciarapica (dipendente di una azienda privata) che ha un reddito complessivo di 69.189 euro, seguito dal vice Claudio Morresi (commercialista) che lo scorso anno ha portato a casa 64.399 euro, davanti agli assessori Ermanno Carassai (54.482 euro, geometra), Roberta Belletti (46.126 euro, commercialista), Giuseppe Cognigni (33.494 euro, imprenditore), Francesco Caldaroni (29.945 euro, pescatore), Barbara Capponi (20.161 euro, psicologa). Nei redditi di sindaco e assessori confluiscono gli introiti derivanti dalle professioni e anche le indennità di amministratori, somme che rappresentano un vero e proprio stipendio mensile.

Come gli assessori, dell’indennità di funzione gode pure il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani (medico in pensione) che dichiara 98.031 euro. È il Paperone della truppa dei consiglieri, composta da Piero Gismondi (architetto) 90.641 euro, Pier Paolo Turchi (rappresentante di commercio) 74.107 euro, Francesco Micucci (consulente fiscale) 58.620 euro, Gianluca Crocetti (imprenditore) 55.674 euro, Silvia Squadroni (avvocato) 44.816 euro, Pierluigi Capozucca (imprenditore) 38.215 euro, Marino Mercuri (pensionato) 37.598 euro, Roberto Pantella (dipendente Croce Verde) 33.528 euro, Lidia Iezzi (insegnante) 29.130 euro, Roberto Tiberi (avvocato) 26.977 euro, Fabiola Polverini (pensionata) 26.575 euro, Letizia Murri (avvocato) 25.670 euro, Paola Campetelli (impiegata) 20.754 euro), Paola Fontana (impiegata) 12.536 euro, Elisabetta Giorgini (11.377 euro), Andrea Ruffini (5.867 euro).

In quattro non hanno depositato la dichiarazione dei redditi: sono Niccolò Renzi, Giorgio Pollastrelli, Lavinia Bianchi e Piero Croia.