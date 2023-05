Menia presenta il libro al teatro Italia "10 febbraio. Dalle foibe all’esodo"

Oggi, alle 17.30, al teatro Italia di San Severino presentazione del libro "10 febbraio. Dalle foibe all’esodo" di Roberto Menia, senatore della repubblica, scrittore e padre della legge istitutiva del Giorno del Ricordo.

L’iniziativa è promossa dal Comune e dall’Unione degli Istriani. Dopo i saluti istituzionali, interverranno la senatrice Elena Leonardi, il dottor Emanuele Piloni, coordinatore per le Marche dell’Unione degli istriani e l’autore del saggio. Saranno letti alcuni passi del libro dall’attore e doppiatore Luca Violini. "Le storie e le figure che "10 febbraio. Dalle foibe all’esodo" raccoglie scavano nella memoria. Sono storie di eroismo e di sofferenza, di morte e di vita, di stoicismo e di santità: un inno di italianità e di libertà", spiegano i promotori. Figlio di un’esule istriana, il senatore Menia riporta all’attualità un esodo biblico che interessò circa 350mila persone.

"Esuli che si sparsero in 117 campi profughi in Italia: da Trieste a Termini Imerese, da Altamura a Laterina. E finirono poi magari nelle lontane Americhe o nella ancor più lontana Australia. Tocca ai loro figli, e io sono uno di questi – ha più volte sottolineato l’autore del volume – conservare quel che loro è stato donato per ridare agli italiani, tutti gli italiani, la memoria di quella tragedia incompresa e per ricucire i fili strappati della storia".