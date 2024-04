Mercatini francesi in centro storico, atmosfere d’oltralpe anche nei locali

Tagliato il nastro dei mercatini francesi in piazza della Libertà. I gusti, i costumi e le usanze culinarie d’oltralpe animeranno il centro storico, grazie all’impegno degli oltre cento soci dell’associazione commercianti, fino a domani. Tanti i ristoranti, bar e locali coinvolti: Sugo, Ca’baret, Macerati, Magacacao, Spritz&Chips, Quartino, Caffè Corso, Centrale, Di Gusto, Basquiat Bistrot, Bifolchidivini e Verde Caffè,ma anche Maia fucina gourmet, Very n’Ice, la pizzeria le Scalette e molti altri. Con animazioni, pasti a tema e curiosità, ci saranno dei giochi divertenti in cui vincere premi da andare a ritirare in piazza Vittorio Veneto, nei locali di Lemon. Oggi, da Civico 37, Ca’baret e Basquiat ci sarà della musica che domani a pranzo si sposterà da Sugo. Stasera da Spulla ci sarà poi un karaoke. Nelle piazze, sorprese con la musica della Belle Époque.