Mercatino in piazza, l’ultimo atto

Oggi, in piazza XX settembre, è in programma l’ultimo appuntamento con il mercatino dell’agenzia Mylove Eventi: si tratta del format "Un tesoro in soffitta + Fatto in mano e Tipicità". Da questa mattina, fino alla sera, oltre cinquanta espositori animeranno di bancarelle e coloreranno il cuore della città. Il mercatino, che fino ad ora è stato organizzato ogni prima domenica del mese, tornerà in piazza XX Settembre a partire da settembre. Sta per prendere il via, infatti, la versione "estiva" del fomat. Il mercatino di Mylove Eventi cambierà location e per i mesi di luglio e di agosto verrà allestito, ogni giovedì sera, sul lungomare Piermanni di Civitanova.