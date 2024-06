Messa all’alba per San Giovanni. I pescatori in mare con la sciabica

Il forte vento non ha fermato la voglia dei fedeli di radunarsi sulla spiaggia libera del lungomare nord per la tradizionale messa di San Giovanni. La cerimonia religiosa organizzata dalla parrocchia di San Carlo Borromeo si è svolta nella notte tra domenica e lunedì, attirando tanta gente anche da altri Comuni. I fedeli hanno preso parte al rito della benedizione dei piedi, immergendoli nell’acqua marina. Da parte del parroco don Sergio Criscione un’omelia che ha fatto riferimento anche al fratino, che ha nidificato da quelle parti. Il religioso ha detto di apprezzare l’iniziativa di delimitare l’area, ma si è anche augurato una maggiore considerazione per le persone. Dopo la messa, spazio per la rievocazione della pesca con la sciabica organizzata dal Comitato Omega 3. Due calate, "ma tutto il pesce è stato ributtato in mare, non è morta nemmeno una papalina" tengono a precisare gli organizzatori, che si sono cimentati nella vecchia usanza con un’imbarcazione in legno e i costumi dei pescatori di una volta. A San Giovanni, hanno preso parte anche il vicesindaco Claudio Morresi e la consigliera comunale Paola Fontana. Da domenica è iniziata la settimana di evangelizzazione con i Passionisti, le parrocchie, il Comune e il gruppo Amici di Gesù Crocifisso. Dopo l’annuncio e la messa per San Giovanni, oggi da Hosvi alle 21 giochi per bambini e alle 21.30 musica e dj set. Domani alle 20 al Cinciallegra "Esperienza sotto le stelle" apericena e momento scientifico-bliblico.

f. r.