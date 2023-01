Michele Diomedi farà il parrucchiere al Festival di Sanremo

Da Civitanova al festival di Sanremo. Non è la storia di un cantante, ma quella di un acconciatore, Michele Diomedi (nella foto), che è stato selezionato tra i parrucchieri incaricati di rendere affascinanti i ciuffi degli ospiti del prestigioso Festival della canzone italiana, in programma da martedì 7 a sabato 11 febbraio. Non si tratta certo di una responsabilità di poco conto per Diomedi, 39enne che il mestiere lo fa da circa 20 anni: oltre ad essere esperto di barbe e capelli è anche stilista per il marchio ‘Alter ego’. Ancora dieci giorni prima di raggiungere il teatro dell’Ariston, intanto l’hairstylist civitanovese scherza con i clienti nel suo salone di via Martiri delle Foibe, nella zona sud della città.

Diomedi, come è stato scelto per Sanremo?

"Mi hanno contattato telefonicamente verso settembre e mi sono reso subito disponibile. Devo la visibilità, probabilmente, ad ‘Alter ego’ ma anche ai vari concorsi di bellezza per cui ho lavorato, come Miss Europa continental".

È la prima volta che va al Festival della canzone italiana?

"Certamente, questo è il mio esordio all’Ariston. Ho partecipato ad iniziative importanti, lavorando per grandi marchi, ma qualcosa di una simile portata non mi era mai capitato".

E’ emozionato?

"Più che altro sono contento: rappresenta una bella sfida per me, qualcosa che mi rende orgoglioso di quello che ho fatto e che mi permette di continuare a lavorare con amore".

Sa già con chi avrà a che fare? "No, lo scoprirò sul momento".

Chi le piacerebbe pettinare? "Sono sincero, non ho preferenze. Vado lì con il sorriso e, in generale, quello che cerco è portare a casa un’esperienza piacevole, preziosa".

Francesco Rossetti