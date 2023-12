"Mielemente" anche per i più piccoli

"Apimarche Mielemente" apre le porte a tante esperienze anche per i più piccoli e così oggi, alle 17.30, è in programma il "Laboratorio del piccolo apicoltore". Nella ludoteca di via Regina Margherita di Montelupone per tutti i bambini sarà l’occasione di creare qualcosa di speciale con "Viva la biodiversità e le nostre amiche api. Basterà portare tanta fantasia e creatività. "Un’idea per avvicinare i bambini al mondo delle api il che vuol dire introdurli in una realtà naturalmente e meravigliosamente strutturata una vera e propria società organizzata con ruoli e regole precise – spiega il sindaco Rolando Pecora –. I bambini scoprono un mondo complesso e affascinante".