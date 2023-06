Mille miglia, musica e solidarietà La settimana dei motori storici

di Lorenzo Monachesi

Non solo il passaggio della Mille miglia (14 giugno), ma anche un concerto, la rievocazione della Tolentino-Colle Paterno, una passerella per le Lancia e uno spazio per la solidarietà: è ricco il piatto delle iniziative per quasi una settimana (10-18 giugno) all’insegna dei motori. L’assessore Riccardo Sacchi ha presentato i tanti appuntamenti che animeranno la città e il territorio. "Ho chiesto una serie di corollari a contorno del passaggio della Mille miglia ed ecco le iniziative che contribuiranno a far puntare le luci sul territorio". C’è soddisfazione in Enrico Ruffini, presidente dell’Automobile club Macerata, per avere fatto sì che la gara attraversasse Macerata. "Ma non solo, gli equipaggi faranno a Macerata la sosta per il pranzo". Il pasto sarà consumato ai giardini Diaz. "Gli ospiti – ha spiegato Paolo Paciaroni della federazione cuochi Antonio Nebbia – potranno gustare i vincisgrassi alla maceratese preparati dall’Alberghiero di Cingoli. Ma assaggeranno anche ciauscolo e pecorino". Si profilano giorni di lavoro per la polizia locale, specie per il giorno della Mille miglia quando le auto arriveranno all’incirca alle 11 e vi rimarranno fino alle 16. "Ci saranno delle limitazioni – spiega il comandante Danilo Doria – per far sì che tutto vada per il verso giusto. Chi avesse delle esigenze particolari può rivolgersi a noi". Ora si scaldano i motori: sabato e domenica ci sarà la rievocazione della Tolentino-Colle Paterno. "È una gara – ricorda Armando Grassetti della scuderia Marche – nata nel 1923. I risultati delle gare saranno utili per il punteggio a livello nazionale". Ci sarà spazio anche per la solidarietà con un concerto. "Vogliamo accendere ancora l’attenzione sulla guerra – sottolinea il vicesindaco Francesca D’Alessandro – con la musicista ucraina Olena Kocherga (la flautista dell’orchestra di Zaporizhzhia fuggita dalla guerra) che si è rimboccata le maniche offrendo ai passanti la sua musica senza chiedere supporti". Il live è in programma alle 18 del 13 giugno alla Filarmonica ed è frutto di un lavoro che vede coinvolti Rotary, Associazione Sferisterio che metterà a disposizione la pianista Cesarina Compagnoni, il Comune. "Abbiamo letto di questa musicista – spiega Renato Coltorti del Rotary – e ci siamo detti di organizzare qualcosa per continuare questa storia". Al centro commerciale Valdichienti (16-17-18 giugno) sarà dato spazio al Lancia Story, "Percorreremo attraverso 12 auto – anticipa Roberto Carlorosi, coordinatore Expo Lancia Story – la storia della Lancia, a partire dal 1926 agli anni Ottanta". Gianluca Tittarelli scende su alcuni particolari. "Nella galleria del centro commerciale ci saranno le 12 auto e si potranno vedere dei filmati sulla storia del marchio".