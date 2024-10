Minacce, calci e pugni per il post su Facebook

Sfondano la porta dell’appartamento armati di un martello e aggrediscono con calci e pugni un trentacinquenne per un commento lasciato, qualche tempo fa, ad una foto su Facebook. Arrestati due uomini, Salvatore Biondo, originario di Caltanissetta, e Yuri Piattella, nato a Jesi, rispettivamente di 37 e di 34 anni, entrambi residenti a Cingoli. L’allarme era scattato nella mattinata di ieri, intorno alle 9.50. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due uomini, armati, stavano suonando insistentemente a tutti i citofoni della palazzina dove vive il trentacinquenne, romeno. Biondo avrebbe avuto in mano un martello (con il cartellino del prezzo ancora attaccato) e, al momento dell’arrivo dei carabinieri, lo hanno trovato che minacciava il trentacinquenne, con frasi come "tanto ti ammazzo".

La vittima, presa a calci e pugni dai due, era riuscita a scappare dall’abitazione e a scendere in strada. Ha riportato, in seguito all’aggressione subita in casa, un trauma cranico, ferite al volto, contusioni e la distorsione di una mano: per lui venticinque giorni di prognosi. Epilogo che poteva essere ben peggiore se la vittima non fosse riuscita a scappare via.

Aveva il volto completamente insanguinato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e una ambulanza. I due uomini sono stati bloccati e arrestati, accusati dei reati di violazione di domicilio e di lesioni personali. Ieri pomeriggio si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto per direttissima al tribunale di Macerata, davanti al giudice Domenico Potetti. Il pm Francesca D’Arienzo ha chiesto la misura cautelare in carcere per entrambi: la richiesta è stata accolta dal giudice. Biondo è difeso dall’avvocato Luca Pascucci, Piattella dall’avvocato Francesca Petruzzo, sostituita dall’avvocato Domenico Biasco. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il processo è stato rinviato a domani.