Minacce e offese ai carabinieri. Denunciato giovane ai domiciliari

Minacce e offese ai carabinieri che erano andati a controllarlo. È stato denunciato per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un gambiano di 26 anni che si trova agli arresti domiciliari. È successo nei giorni scorsi a Macerata, dove i militari della stazione hanno svolto un controllo di routine nei confronti di un giovane sottoposto ai domiciliari. Al momento della verifica, il ragazzo ha prima tardato alcuni minuti nell’aprire il portone del condominio in cui vive, poi – alla vista dei militari – ha manifestato un atteggiamento contrariato, pronunciando quindi frasi offensive e minacciose nei confronti dei carabinieri.

Il gambiano ha reiterato tale comportamento in diverse occasioni, mostrando insofferenza, sfidando gli operatori e tentando di eludere i controlli. Così, all’ennesimo episodio, è scattata la denuncia per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Macerata hanno poi segnalato alla Procura della Repubblica una 41enne, residente in provincia di Frosinone, con precedenti di polizia, per i reati di false dichiarazioni sulla propria identità e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. La donna è finita nella rete dei militari dopo che questi ultimi erano intervenuti per sedare una lite in via Roma, a Macerata. I carabinieri hanno proceduto all’identificazione delle persone coinvolte nella zuffa, ma la donna ha fornito false generalità. Dalle verifiche eseguite dai militari è emerso che la stessa aveva cercato di eludere il controllo in quanto sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Così anche per lei è scattata la denuncia da parte dei carabinieri.