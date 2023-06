Minaccia il giardiniere: denunciato

Minaccia, brandendo un coltello da cucina di 22 centimetri - e senza apparente motivo - un operaio addetto alla pulizia e alla manutenzione dell’area verde all’Abbadia di Fiastra. Ma viene rintracciato poco dopo dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tolentino. A finire nei guai, lo scorso fine settimana, un ultrasessantenne residente in zona; si era allontanato a piedi dal luogo del gesto, sempre all’interno del parco. È stato denunciato per minaccia aggravata e porto di armi e strumenti atti ad offendere.

Sempre negli ultimi giorni, la stazione carabinieri di Tolentino ha proceduto all’esecuzione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di un uomo e di una donna, ritenuti responsabili di almeno quattro furti ai danni dello stesso supermercato, alla periferia della città. Bottini fatti di generi alimentari, vino e superalcolici, nascosti in uno zaino per eludere la vigilanza. La coppia, che vive sulla costa del Fermano - 54 anni lui e 46 lei -, era stata scoperta e denunciata dai carabinieri di Tolentino; già gravati entrambi da condanne e precedenti di polizia per reati simili, i due sono stati denunciati alla Procura di Macerata per furto aggravato. Il giudice per le indagini preliminari, in base alla richiesta del pubblico ministero, ha emesso l’ordinanza applicativa della misura cautelare e ha disposto il sequestro preventivo delle auto in uso agli indagati. I due si presenteranno giornalmente alla stazione dei carabinieri di Civitanova.

I militari della stazione di San Severino, invece, hanno denunciato un quarantaseienne civitanovese. Già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora, decisa dal Tribunale di Ancona a marzo, i giorni scorsi aveva occupato abusivamente l’abitazione di un conoscente mentre questi era fuori casa, in quanto affidato in prova in una comunità terapeutica. È stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di invasione di edifici.

Infine, i militari del Nor hanno denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti un giovane rimasto coinvolto in un incidente stradale a San Severino. Sottoposto alle cure del caso per le lievissime lesioni riportate, il diciottenne era risultato positivo ai cannabinoidi.

Il bilancio delle indagini e dei controlli effettuati dai militari dell’Arma è quindi di tre denunciati in stato di libertà e due misure cautelari.

Lucia Gentili