Mind: tutta musica e tipicità

di Francesco Rossetti

Paul Van Dyk, Cosmo, Rancore, Lo Stato Sociale e Still Charles sono le stelle del Mind Festival 2023, in programma da domani a domenica nell’area sportiva ’Mariotti’ di Montecosaro Scalo. Quattro serate all’insegna dell’intrattenimento con nomi illustri del panorama musicale nazionale ed internazionale, ma anche band emergenti; il tutto accompagnato dal rinomato stand gastronomico: una cucina da mille posti a sedere con specialità marchigiane a km 0 e un’area dedicata ai più piccoli.

Rancore, il celebre rap che vanta la partecipazione a Sanremo 2020 con la canzone ‘Eden’ prodotta da Durdust, illumina la prima delle quattro serate. L’esibizione, che si terrà alle 23, sarà preceduta dal Palco Comedy di Tremendi Live (dalle 8.30), spettacolo di Dubbing Marche e Lo Zio Pecos, mentre alle 21.30 ecco la performance di Miglio e alle 22, la volta di Giuse The Lizia. La serata si concluderà con un dj set. L’indomani, il ‘Mind festival’ ospiterà un Cosmo in versione dj: Marco Jacopo Bianchi, il vero nome del cantante, si esibirà a mezzanotte passata, anticipato da Nicola Torresi e Giulio Zega (23.30). In apertura (alle 21), il palco Comedy affidato a ‘The brands Karaoke night’, mentre alle 22 sarà la volta di ‘La Sad’. E’ Paul Van Dyk la stella del sabato sera montecosarese. Il noto dj tedesco, gigante della musica elettronica in tournée in tutta Europa, suonerà dal palco del Mariotti a partire dalle 0.30. In questo caso, il concerto sarà preceduto da quello di Matt Fax (22.30) e dall’intrattenimento della Stand Up Comedy, con Raffaele Pepi e Luca Fo (20.30). La conclusione, domenica 30, é affidata a Lo Stato Sociale e Still Charles. La band bolognese é attesa per le 23, mentre il civitanovese Carlo Aprea (Still Charles), volto emergente della musica indie, canterà a partire dalle 21.30. L’ultimo appuntamento del Mind Festival si aprirà con il Palco comedy di Ruggero dei Timidi e si conclude con un dj set.

I biglietti d’ingresso (5 euro, 15 euro abbonamenti per tutte le serate) su CiaoTickets in prevendita (ipotesi consigliata per evitare code e affollamenti), ma saranno disponibili anche in cassa.