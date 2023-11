Montefano in prima linea per aiutare Campi Bisenzio

È andata a buon fine la richiesta di aiuto, avanzata alla cittadinanza dall’amministrazione comunale di Montefano, a favore del Comune di Campi Bisenzio in provincia di Firenze, duramente colpita dall’alluvione dei giorni scorsi. In molti hanno contribuito a raccogliere materiali per pulire, generi di prima necessità come alimentari non deperibili e cibo per animali. "Un grazie – ha sottolineato il sindaco Angela Barbieri – a Inge De Groof, cittadina montefanese che ha fatto da tramite, a Roberta Avvisati, Coordinatrice del Gruppo Protezione Civile di Montefano, ad Alberto Moro, Aurora, Graziella, Valentino Moro, Sandro Caporaletti e Sandro Vitali, che hanno coordinato la raccolta e si sono resi disponibili per il trasporto verso Campi Bisenzio. Un caloroso ringraziamento – ha concluso Barbieri – si estende anche ai Commercianti e alle Associazioni che hanno contribuito in modo significativo a questa lodevole iniziativa: il Comitato Festa della Conca, il supermercato Sì con Te, il Convento Servi di Maria, la Parrocchia di San Donato hanno dimostrato un impegno straordinario nel promuovere e sostenere la raccolta: grazie a questa catena di solidarietà, la comunità di Montefano ha dimostrato ancora una volta la sua forza e coesione nei momenti di bisogno".

Antonio Tubaldi