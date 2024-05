Morgoni: "Serve un punto prelievi"

"Bisogna aprire un punto prelievi a Porto Potenza". Lo dichiara l’ex deputato Mario Morgoni, candidato sindaco nel centrosinistra a Potenza Picena. "Tra i cittadini cresce l’esigenza di avere risposte a servizi sanitari essenziali – osserva Morgoni –. Nel centro vivono tante persone con difficoltà motorie e i servizi di prossimità assumono una rilevanza straordinaria. Occorre subito impegnarsi per un punto prelievi nella farmacia comunale, in coerenza con le norme che valorizzano il ruolo delle farmacie di servizio, per valorizzare un patrimonio che appartiene ai cittadini, relegato dall’amministrazione al ruolo di Cenerentola rispetto ai privati".