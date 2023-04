Morto dopo il parto: tanto dolore e palloncini bianchi al rito funebre

Tragedia per una giovane coppia di sposi di Recanati per la morte del loro piccolo Leone, partorito all’ospedale di Macerata e subito dopo volato in cielo. Un dolore straziante per i genitori che avevano atteso la nascita con la gioia che qualsiasi genitore può vivere. Una gravidanza tranquilla e nulla poteva far presagire la tragedia che avrebbero, invece, vissuto. Appena nato, il bimbo avrebbe iniziato a mostrare segni di sofferenza, tanto che l’ostetrica, con il consenso dei genitori, ha elargito il sacramento del battesimo pronunciando le brevi e semplici parole del rito cristiano. È una facoltà che la Chiesa riconosce anche ad una persona qualunque nei casi di necessità e di urgenza. Il piccolo ieri mattina riposava dentro una minuscola bara bianca davanti all’altare della chiesa di San Francesco, dove il parroco, don Sergio Fraticelli, ha celebrato la funzione funebre. La chiesa era gremita di parenti ed amici, tutti in profondo silenzio partecipando al tremendo, quanto inspiegabile dramma. All’uscita della bara tre palloncini bianchi si sono alzati in cielo come ad accompagnare la candida ed innocente anima verso il Paradiso.