Mozione di Perticarari: "Serve più sicurezza per i motociclisti"

Maggiore sicurezza per i motociclisti. A chiederla è il consigliere Andrea Perticarari (Pd) che ha depositato una mozione in cui impegna l’amministrazione comunale a organizzare un tavolo di concertazione tra Comune, polizia locale, carabinieri, polizia, forze dell’ordine e associazioni o moto club del territorio affinché venga realizzata una mappatura dei tratti stradali della rete comunale maggiormente a rischio sulla cui base predisporre un programma di installazione quinquennale di Dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti (Dsm). "Il Dsm è un sistema di protezione costituito da una banda flessibile di 80 centimetri di altezza che si applica al piede delle barriere stradali discontinue – spiega Perticarari nella mozione –. È un dispositivo che dissipando energia cinetica, evita ai motociclisti che impattano contro la barriera, di finire tra le lamiere e i pali di sostegno della stessa, con conseguenze spesso fatali. L’utilizzo del Dsm è stato introdotto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel 2019".