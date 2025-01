Muccia, la Confraternita riprende le attività: "La comunità rinasce"

Per rinsaldare il senso della comunità Muccia riscopre tutte le tradizioni storiche e natalizie, nel segno della rinascita, indispensabile per il paese colpito dal terremoto. Per questo è stata ripresa l’attività della Confraternita di Madonna Col de’ Venti Ss. Sacramento eleggendo una prioressa, Patrizia Pasqualini (nella foto), parrucchiera a Pievebovigliana, che facendo tesoro della memoria storica di Anna Carboni, sempre al fianco dei parroci di Muccia e attiva nella Confraternita, nonché della spinta incoraggiante di Silvano Seccacini, ha ricostituito con successo il sodalizio cattolico. "L’ultimo incontro della Confraternita prima del terremoto – racconta Patrizia Pasqualini – si tenne il 24 marzo 2015. Allora il priore era Vincenzo Blasi, che nel suo triennio si è speso con generosità per animare la Confraternita. Col sisma tutto si è bloccato, logicamente. Adesso abbiamo ritessuto le fila e siamo già a 24 iscritti. Abbiamo anche ricomposto il direttivo. Ci segue il parroco don Arcos. Per le feste natalizie abbiamo realizzato l’albero dei bambini, che li ha visti protagonisti assieme alle maestre e ai genitori. Abbiamo promosso anche il concorso “Presepi in famiglia“; saranno premiati i primi tre classificati per originalità, complessità e qualità artistica". La Confraternita ha organizzato proiezioni di film e una tombola, e "il presepe a San Biagio, che da 12 anni faccio personalmente. Col de’ Venti purtroppo è ancora chiusa per terremoto. Tuttavia ci adopereremo, piano piano, per riaprirla, perché è nel cuore degli abitanti. L’immagine della Madonna ogni anno veniva portata in processione. L’importante adesso è aver ripreso con gioia il cammino della Confraternita – conclude – e gli entusiasmi si sono inaspettatamente riaccesi. Contiamo pertanto di accrescere di molto le iscrizioni e di svolgere tante attività a favore della popolazione di Muccia".

Ennio Ercoli