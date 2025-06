Muore a 31 anni nello schianto. Si indaga per omicidio stradale

La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, al momento contro ignoti, in relazione al tragico incidente che ha coinvolto Marco Barelli, 31enne di Recanati, deceduto all’alba di lunedì 2 giugno lungo l’autostrada A14, tra i caselli di Montemarciano e Senigallia. Il giovane viaggiava da solo a bordo della sua Fiat Grande Punto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il guardrail e ribaltandosi più volte sulla corsia di emergenza. Il pubblico ministero Andrea Laurino ha disposto il sequestro dell’automobile per verificare se vi siano stati eventuali urti con altri veicoli prima dell’incidente. Al momento, non è stata disposta l’autopsia sul corpo del giovane, ma la salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, motivo per cui la data dei funerali non è ancora stata fissata. La notizia della scomparsa di Marco ha e scosso la comunità recanatese. Il giovane era noto in città per la sua passione per la musica rap che coltivava sotto lo pseudonimo "Tetris". Sul portale "Villaggio Musicale", Marco si descriveva come un rapper marchigiano interessato a collaborazioni, con l’invito ad ascoltare le sue canzoni. In passato, aveva anche militato come centrocampista nella squadra di calcio C.S.I. Recanati, partecipando al campionato di Terza Categoria nella stagione 2013-2014. Il sindaco Emanuele Pepa, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità: "È sempre un lutto inconsolabile quando si perde una giovane vita a causa di una fatalità così improvvisa. Ci stringiamo con affetto alla famiglia in questo momento di profondo dolore". Asterio Tubaldi