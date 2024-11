Muore a tre mesi. "Addio a un angelo"

"La vita ci aveva regalato la tua preziosa presenza. E adesso il vuoto sarà incolmabile". Questa la frase, con infinito amore, della famiglia al piccolo Matteo Fattinnanzi di Castelraimondo, che se n’è andato a soli tre mesi dalla nascita. Un intero territorio si unisce ai genitori Stefano, presidente della Folgore – la squadra di calcio di Castelraimondo –, e Carmen Lavinia, ai fratelli e ai nonni. Il neonato era nato con una malformazione al cuore ed era ricoverato all’ospedale di Massa Carrara, in Toscana. Il funerale si svolgerà oggi alle 10.30 nella chiesa della Sacra Famiglia a Castelraimondo, poi si proseguirà per il cimitero di Camerino.

"I familiari avevano scoperto il problema del piccolo già quando era nella pancia della mamma – dice il sindaco Patrizio Leonelli –, ma hanno scelto di portare avanti la gravidanza e dare alla luce questa vita con amore e speranza, confidando nella medicina. Dopo la nascita, sono stati effettuate diverse operazioni ma purtroppo l’altro giorno non c’è stato più nulla da fare. Sono notizie che straziano il cuore. I genitori sono stati degli eroi: pur sapendo che avrebbe avuto problemi, hanno fatto di tutto per farlo crescere. Matteo è un angelo che veglierà dal paradiso sulla sua famiglia. Tutta la comunità si stringe forte alla famiglia". Una famiglia stimata e conosciuta in paese. Il papà Stefano è di Camerino e svolge la sua attività lavorativa (vende pellet e combustibili) tra la città ducale e Castelraimondo. Si è trasferito in quest’ultima città dopo il terremoto.

"Una disgrazia enorme – ha aggiunto il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli –. Massima vicinanza. Stefano è un uomo attivo e presente nella vita associativa e cittadina, sceso in campo in varie amministrative. Ci stringiamo forte a lui e a tutta la famiglia".

Centinaia e centinaia i messaggi di affetto per i genitori in questo difficilissimo momento. Dalla S.S. Matelica Calcio e dall’asd Camerino Calcio come anche dall’asd Sefrense. Per tutti Matteo è un "piccolo angelo", un "angioletto". Un grande dolore per il quale nessuno riesce a trovare le parole, nella certezza che in questi tre mesi Matteo è stato molto amato, e lo sarà per sempre.